В Беларуси расширится площадь бахчевых культур

В сельскохозяйственных организациях Беларуси планируется посадить картофель на площади около 22 тысяч гектаров. Сев овощных культур открытого грунта запланирован на 4,6 тысячи гектарах. На 500 гектарах будут заложены сады и ягодники, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Под сев этого года сельскохозяйственные организации республики полностью обеспечены семенами картофеля в объеме (132 % к потребности). Ежегодно производится около 2,5 миллиона штук саженцев плодово-ягодных культур, что позволяет обеспечить посадку многолетних насаждений на запланированных площадях. Для проведения плановой сортосмены и сортообновления научными организациями НАН Беларуси имеется к реализации 1666 тонн картофеля. В настоящее время ведется проверка семян на соответствие сортовым и посевным качествам.

Отметим, что за 2015—2019 годы в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах посажено порядка 3,3 тысячи гектаров плодово-ягодных культур. Кроме того, за указанный период в Беларуси заложено более 90 гектаров фундука (Брестская, Гродненская и Минская области) и 30 гектаров грецкого ореха (Брестская область).

Планируется произвести картофеля 1,1 миллиона тонн, овощей открытого и защищенного грунта — 624,3 тысячи тонн, плодово-ягодной продукции — 170 тысяч тонн. За последние годы значительно расширился ассортимент выращиваемых овощных и плодово-ягодных культур, который насчитывает более 40 и 30 наименований соответственно.

В открытом грунте на промышленной основе выращивается лук репчатый, спаржевая фасоль, сахарная кукуруза, арбузы, дыни, другие овощи и зеленные. Приобретает устойчивую тенденцию выращивание бахчевых культур. Так, в последние годы под бахчевые, преимущественно арбузы, в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах отводится порядка 40—50 гектаров, в 2019 году валовой сбор ягоды составил почти 700 тонн. Арбузы выращивались в Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областях. В этом году к этому списку присоединится еще и Могилевская область — там под арбузы будет отведено около 20 гектаров.