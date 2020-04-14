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В Беларуси проведено более 71,8 тысячи тестов на COVID-19

По состоянию на 14 апреля в нашей стране провели 71 тысячу 875 тестов на коронавирус нового типа. Тестирование проводится в 17 лабораториях, информирует Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Фото: архив БЕЛТА

Зарегистрировано 3281 человек с наличием COVID-19. Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они проходят амбулаторное лечение. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом нового типа.
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