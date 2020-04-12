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В Беларуси прорабатывают варианты для самоизоляции контактов первого уровня с легкой формой COVID-19

В Беларуси прорабатывают варианты для самоизоляции контактов первого уровня с легкой формой COVID-19, заявила в эфире телеканала СТВ заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, ее слова передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, может ли  контакт первого уровня остаться дома, если у него выявлен коронавирус, Елена Богдан сказала, что такие варианты прорабатываются.

- Думаю, что в ближайшее время мы сделаем нормативный документ Минздрава, который позволит гражданам с бессимптомным течением или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому, - сказала она. 

Елена Богдан напомнила, что Минздрав принял нормативный документ, по которому контакты первого уровня не будут госпитализироваться, а смогут оставаться дома под обязательство самоизоляции.

Контакты первого уровня сегодня составляют более 50% от пациентов с COVID-19, которых выявили за весь период наблюдения.

- У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали, - констатировала замминистра.


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