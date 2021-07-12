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В Беларуси признаны экстремистскими еще 10 Telegram-каналов

Еще 10 Telegram-каналов признаны экстремистскими в Беларуси, информирует БЕЛТА.


– Органы прокуратуры проанализировали размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни", "Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР", "Октябрьский 97%", "Ангарская для жизни", "Чижовка для Жизни", "Заводской 97%", "Минск 97%" информационные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь, – обратили внимание в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

На основании закона "О противодействии экстремизму" органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции перечисленных чатов и каналов мессенджера Telegram экстремистскими материалами.

Судами в полном объеме удовлетворены заявления прокуроров и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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