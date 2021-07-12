В Беларуси признаны экстремистскими еще 10 Telegram-каналов

– обратили внимание в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.На основании закона "О противодействии экстремизму" органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции перечисленных чатов и каналов мессенджера Telegram экстремистскими материалами.Судами в полном объеме удовлетворены заявления прокуроров и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.