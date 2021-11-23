Пресечен крупный канал поставки наркотиков в Беларусь

В минувшее воскресенье столичные милиционеры на границе с Россией задержали двух жителей Брестской области, которые перевозили в автомобиле более 2,5 кг мефедрона, а в тайниках-закладках в Минском районе хранили 0,5 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел.
– В Беларусь психотропные вещества поставлял 22-летний житель Жабинки. В сентябре он устроился в магазин по продаже наркотиков закладчиком, а спустя месяц начал доставлять наркотики из России в нашу страну. Возле границы его ждал 30-летний приятель на автомобиле. Установлено, что молодые люди оставляли товар в оговоренных местах, откуда его забирали нижестоящие наркодилеры преступной цепи, – сказано в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ в крупном размере.
Фото из архива БЕЛТА