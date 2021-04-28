В Беларуси подготовлен реестр земельных ресурсов

Согласно информации пресс-службы комитета, "Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь" разработан на основе информации отчетов о наличии и распределении земель по областям и столице.Сборник состоит из двух разделов. Первый – "Наличие и распределение земель по их видам и категориям землепользователей", второй – "Другие сведения по характеристике и использованию земель". В последнем находятся сведения о сельскохозяйственных землях, владельцами и пользователями которых являются сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также данные о наличии осушенных, орошаемых сельхозземель и информация о землях граждан, предоставленных для садоводства, дачного строительства и огородничества и прочее.Более подробно ознакомиться с реестром можно на сайте Госкомимущества.