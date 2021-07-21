В Беларуси по итогам января – июля 2021-го планируется ввести 2,24 млн кв. м жилья

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Александр Авраменко рассказал, что всего в 2021-м в Беларуси по плану должны ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м общей площади жилья, из них с государственной поддержкой – 1 млн кв. м.– добавил заместитель начальника главного управления.Вот данные по областям, сколько планируется построить в текущем году и сколько ожидается ввести в эксплуатацию по итогам месяцев:Брестская – 590 тыс. кв. м; 348,2 тыс. кв. м.Витебская – 330 тыс. кв. м; 132,4 тыс. кв. м.Гомельская – 500 тыс. кв. м, 276,1 тыс. кв. м.Гродненская – 420 тыс. кв. м; 250,2 тыс. кв. м.Минская – 1,2 млн кв. м; 595 тыс. кв. м.Могилевская – 360 тыс. кв. м; 150 тыс. кв. м.В столице за год запланировано построить 600 тыс. кв. м жилья, в январе – июле ожидается ввод 488,3 тыс. кв. м, или 81,4% от плана.Что касается ввода жилья, построенного с государственной поддержкой, то план на текущий год – 1 млн кв. м по республике, ожидаемый ввод в январе – июле – 691 тыс., или 69,1% от плана.