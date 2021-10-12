Богуш: с 2023 года изменится формат итоговой аттестации в школе

Об этом рассказал журналистам ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш по итогам совещания у Президента, где обсуждались вопросы законодательного совершенствования системы образования. Говоря о новых подходах к организации вступительной кампании в вузах, Вадим Богуш отметил, что детально обсуждались подходы, связанные с двумя аспектами:
Первый – расширение возможности для подготовки специалистов по условиям целевого набора. Отбор таких абитуриентов предполагается осуществлять на основе проведения внутреннего вступительного испытания по профильному предмету.
Второй аспект, по словам ректора БГУИР, касается расширения льгот для победителей областных и республиканских олимпиад, а также для победителей олимпиад, проводимых вузами (в том случае, если это профильная олимпиада по конкретной специальности, по которой ведется подготовка в данном вузе).
Еще один блок вопросов затрагивает изменения итоговой аттестации в школе.
– С 2023 года будет изменен ее формат, – сообщил Вадим Богуш. – Выпускники школ будут сдавать два предмета: математика и русский (либо белорусский) язык в форме централизованного тестирования. Эти же сертификаты школьники смогут использовать для поступления в университет либо по целевому направлению, либо участвуя в общем конкурсе. В этом случае нужно будет сдать ЦТ лишь по одному предмету. Например, чтобы поступить в БГУИР, нужно будет сдать ЦТ по физике. А дальше вступительная кампания сохраняет все те достоинства и преимущества, которые существуют сегодня.
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