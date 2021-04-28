На утро 28 апреля ранние зерновые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) посеяны на площади 741 тысяча гектаров, на 4 тысячи больше плана. Его давно выполнили 5 регионов. Лишь в Витебской области осталось посеять 15 процентов намеченных полей.
Все яровые культуры уже занимают 48 процентов отведенных площадей (год назад – 65). В Брестской области – 49 (63), Витебской – 44 (56), Гомельской – 36 (59), Гродненской – 68 (77), Минской – 50 (70), Могилевской – 44 (71). Яровой рапс посеян на 63 процентах полей, лен-долгунец – 59, сахарная свекла – 83, кукуруза – 12, картофель – 26.
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В Беларуси перевыполнен план сева ранних зерновых культур
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