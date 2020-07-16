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В Беларуси около четверти работников получают зарплату 1–1,5 тысячи рублей

Почти 25% работников в Беларуси получали зарплату от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Белстата о медианной зарплате за май 2020 года, передает БЕЛТА.

Медианная зарплата – это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина – больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в ноябре 2020 года ее размер составлял 848,5 рубля, то в мае – 893,9 рубля.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за май 2020 года, по данным Белстата, составлял 1227,9 рубля.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до 300 рублей получали 1,9% работников, от 300,1 до 400 – 4,2%, от 400,1 до 1000 – 8,4 + 9,1 + 18,3 + 16,6%. Довольно высокий процент – 24,8% – работников, чей заработок составил от 1000,1 до 1500 рублей. Выше этой суммы, но в пределах 2000 рублей, получали 9% работников. Еще больше – до 3000 рублей – 4,9%, до 5000 – 1,8%, до 7000 – 0,5%, до 10 000 – 0,3% и выше этой суммы – 0,2%.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности – 1790,7 рубля, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 1685,4 рубля, деятельности трубопроводного транспорта – 1477,4 рубля. Кстати, некоторый спад произошел в деятельности воздушного транспорта. Здесь медианная зарплата составила 1192,9 рубля, хотя в ноябре прошлого года была 1387,9.

При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (3501,1 рубля), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли больше. Наиболее низкие показатели в таких сферах как услуги по временному проживанию и питанию – 570,2 рубля, творчество, спорт, развлечения и отдых – 570,7 рубля, предоставление прочих видов услуг – 634,6 рубля, производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – 646 рублей, образование – 705,2 рубля, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг – 712,2 рубля, почтовая и курьерская деятельность – 755,2 рубля.

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