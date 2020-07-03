В Беларуси ограничили купание детей в четырех зонах рекреации и запретили купание на 12 пляжах

Санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси обновила данные о состоянии мест массового отдыха у водоемов страны.

— Специалистами санитарно-эпидемиологической службы за период с 26 июня по 2 июля проведены обследования 338 зон рекреации, на 53 из них (15,6%) установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и другое, — проинформировали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ). — По состоянию на 2 июля территориальными учреждениями государственного санитарного надзора в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, внесены предложения по ограничению купания детей в пяти зонах рекреации.

Купание детей ограничено: в Гомельской области — на городских пляжах «Каскад-1» на ул. П.Бровки (со стороны ул. Каменщикова), «Каскад-2» на ул. П.Бровки (со стороны ул. Свиридова) Центрального района областного центра, на двух участках городского пляжа у реки Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобинском районе; в Гродненской области — на пруду в городе Щучин; в Могилевской области — на пляже на реке Днепр в агрогородке Полыковичи.

— Также внесены предложения по запрету купания на 12 зонах рекреации, — добавили в РЦГЭиОЗ.

В Гомельской области это пляж «Озерный» Железнодорожного района Гомеля; в Могилевской области — пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве, Печерское водохранилище в Могилеве, городской пляж на ул. Верхнеяловской в Чаусах, пляж на городском озере на ул. Молодежной в Славгороде, городской пляж на реке Днепр в Могилеве и пляж на реке Ольса у городской бани в Кличеве; в Витебской области — пляжи реки Днепр на улицах Владимира Короткевича и Георгия Семенова в Орше; в Минске — пляжи №№ 8, 9 Заславского водохранилища; в Минской области — Дубровское водохранилище.

Отдыхающим в общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук, респираторный этикет. Лицам старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), гражданам с хроническими заболеваниями желательно воздержаться от посещения общественных зон отдыха. Купаться следует на специально оборудованных зонах рекреации (пляжах). Посещая общественные зоны отдыха, рекомендуется брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке. Для питья, мытья фруктов и овощей следует использовать преимущественно бутилированную воду.