В Беларуси обновили рекомендации по профилактике коронавируса в санаториях

Минздрав совместно с Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения актуализировал временные рекомендации по профилактике заноса и распространения коронавирусной инфекции в оздоровительных и санаторно-курортных организациях. Об этом сообщают на сайте Министерства здравоохранения.
Отмечается, что временные рекомендации актуализированы с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Изменены подходы к приему иностранных граждан.
"Теперь при поступлении в санаторно-курортную либо оздоровительную организацию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее трех суток до даты прибытия в организацию. В случае предоставления оригинала либо копии документа на бумажном носителе о проведенном курсе вакцинации против COVID-19, если от момента завершения курса вакцинации против COVID-19 прошло не менее 1 месяца и не более 12 месяцев, предоставление результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется", – говорится в сообщении.
Граждане Беларуси, вакцинированные от коронавирусной инфекции, предоставляют сертификат, подтверждающий получение прививки, либо другой медицинский документ, в котором указано, что они вакцинированы против COVID-19. Возможно внесение сведений о прохождении иммунизации в выписку из медицинских документов, которая нужна для предоставления в санаторно-курортную организацию.
Кроме того, в рекомендациях предлагается обратить внимание на максимальное разобщение отдыхающих, вакцинацию работников против коронавируса, принятие дополнительных мер при возникновении предпосылок эпидемиологического неблагополучия.
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