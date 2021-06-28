В Беларуси никогда не было глубоких религиозных конфликтов – Шпаковский

– поделился мнением эксперт.Шпаковский добавил, что нужно действовать, опираясь на основные постулаты религии, выработанные веками.– сказал Шпаковский.Он также отметил, что Польша всегда играла и будет играть важную роль в белорусском костеле. Специалист указал на то, что в нашей стране нет высших учебных заведений по подготовке священнослужителей католического вероисповедания. Во многом мы ориентируемся на польское католичество. Эксперт добавил, что и этот канал некоторые политические круги и спецслужбы пытаются использовать для навязывания своей точки зрения.– сказал собеседник.Шпаковский призвал верующих поставить во главу угла вопросы веры, а не политики. Он подчеркнул: церковь отделена от политики, она является древней конструкцией, тысячелетним институтом. Ее, как считает аналитик, недопустимо использовать в решении политических задач.Политолог рассказал, что к нему, как к члену Конституционной комиссии, поступало немало обращений от католической церкви по вопросам защиты нравственности. Шпаковский планирует поддержать эти предложения по внесению изменений в Конституцию.Фото из архива