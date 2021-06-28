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В Беларуси никогда не было глубоких религиозных конфликтов – Шпаковский

Во время посещения Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил мысль о том, что нужно сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Он также обратил внимание на попытки извне раскачать ситуацию в межконфессиональных и в межнациональных отношениях. Это обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Александром Шпаковским.


– Отдельные деятели считают, что они победили. Но попытки раскачать общество, в том числе по межконфессиональной линии, еще не закончились. Имели место и попытки политизации православия через отдельных церковных иерархов, особенно в западных областях Беларуси. Прослеживалось стремление внести политические подтексты в жизнь православной церкви. Напомню, в основе христианской религии есть тезис о том, что всякая власть – от Бога. Задача церкви – проповедовать силу Божью, а не вмешиваться в политический процесс, – поделился мнением эксперт.

Шпаковский добавил, что нужно действовать, опираясь на основные постулаты религии, выработанные веками.  

– Касаемо католиков, в нашей стране их меньшинство, но достаточно активное. Эти люди веруют, посещают храмы, они сплочены. Отличительная черта Беларуси в том, что в нашей стране никогда не было глубоко религиозных конфликтов. Возникали противоречия, но не религиозные войны, когда людей могли казнить по признаку принадлежности к той или иной конфессии, – сказал Шпаковский.


Он также отметил, что Польша всегда играла и будет играть важную роль в белорусском костеле. Специалист указал на то, что в нашей стране нет высших учебных заведений по подготовке священнослужителей католического вероисповедания. Во многом мы ориентируемся на польское католичество. Эксперт добавил, что и этот канал некоторые политические круги и спецслужбы пытаются использовать для навязывания своей точки зрения.

– В отношениях с Ватиканом у белорусского государства сформирована своя политика. Она направлена на минимизацию польского политического влияния на жизнь нашего костела, – сказал собеседник.

Шпаковский призвал верующих поставить во главу угла вопросы веры, а не политики. Он подчеркнул: церковь отделена от политики, она является древней конструкцией, тысячелетним институтом. Ее, как считает аналитик, недопустимо использовать в решении политических задач.


Политолог рассказал, что к нему, как к члену Конституционной комиссии, поступало немало обращений от католической церкви по вопросам защиты нравственности. Шпаковский планирует поддержать эти предложения по внесению изменений в Конституцию.

Фото из архива
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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