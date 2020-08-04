В Беларуси намолочено почти четыре миллиона тонн зерна

По состоянию на сегодняшнее утро намолочено 3763,1 тысячи тонн зерна. Убрано 44,6 процента площадей. Средняя урожайность держится на уровне 38,4 центнера, сообщает Минсельхозпрод. Учитывая, что за день намолачивают не менее 350 тысяч тонн, уже к вечеру будет взята планка в четыре миллиона.

Возможно, к вечеру появится еще один рекорд – первая область-миллионник: в закромах Брестчины 921 тысяча тонн. За предыдущий день здесь намолотили 79 тысяч тонн зерна. Так что если не сегодняшний день завершится трудовой победой, то завтрашнее утро начнется с рекордов.

На втором месте по намолоту Минщина – там 835,7 тысячи тонн, на Гродненщине 825,5. На Гомельщине, Могилевщине и Витебщине – 595,7, 327,7 и 257,7 тысячи тонн соответственно.