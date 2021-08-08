В Беларуси намолочено более 4,2 млн тонн зерна

Отметим, что в сравнении с этим же днем в 2020-м, показатель меньше: в прошлом году аграрии к 8 августа намолотили 5098,9 тыс. тонн зерна.Урожайность в текущем году составила 32,2 ц/га. Вот, сколько зерна намолочено по областям: Брестская – 895,5 тыс. тонн, Витебская – 539,5, Гомельская – 560,2, Гродненская – 621,6, Минская – 1028,8, Могилевская – 607,2.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в республике убрано 1321,7 тыс. га, что равняется 61,6% уборочной площади. В данной категории разницы с 2020-м практически нет: в прошлом году эти культуры убрали с 1336,4 тыс. га.По некоторым показателям уборочная кампания близится к завершению. Например, озимый рапс на зерно уже убрали с 94,8% уборочных площадей, а трав вторым укосом скосили на 93% к плану.Также в Беларуси заготовлено 822,2 тыс. тонн сена (73,6% к плану) и 11725,6 тыс. тонн сенажа (86,8 к плану).