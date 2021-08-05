В Беларуси намолочено более 3,9 миллиона тонн зерна: аграрии близки к преодолению очередного рубежа

Опережают всех хлеборобы из Минской области – 961,4 тыс. тонн. В Брестской области намолотили 873,8 тыс. тонн зерна, в Витебской – 511,8, в Гомельской – 503,2, в Гродненской – 575,4, в Могилевской – 544,5.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в Беларуси убрано 1229,3 тыс. га, что составляет 57,3% к уборочной площади. Для сравнения: в этот день предыдущего года было убрано 1076,9 тыс. га. В 2021-м лидирует Минская область – 266,2 тыс. га, ее догоняет Брестская – 245,2 тыс. га.Скоро план выполнят аграрии, занимающиеся уборкой озимого рапса на зерно. Всего по республике эта культура уже убрана с 322,9 тыс. га (94,4% к уборочной площади).Кроме того, в Беларуси заготовлено 815,7 тыс. тонн сена (73,0% к плану) и 11 663,2 тыс. тонн сенажа (86,3% к плану).