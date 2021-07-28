Белорусские аграрии намолотили более 2,2 миллиона тонн зерна

Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) убрано 678,6 тыс. га – это 31,6% к уборочной площади. Лидерство продолжает удерживать Брестская область – 150,5 тыс. га. На втором месте Минская область с показателем 135,4 тыс. га. Замыкает тройку лидеров по уборке зерновых и зернобобовых культур Гомельская область (130,3 тыс. га.)Овса убрано 15,4 тыс. га (9,99% к плану), озимого рапса на зерно – 294,0 тыс. га (86% к уборочной площади). Также убрано 27,7 тыс. га озимого ячменя, что составляет 98,1% к уборочной площади.Сена в республике заготовили 768,8 тыс. тонн (68,8% к плану). При этом 186,9 тыс. тонн из них приходится на долю Гомельской области. Стоит отметить, что по темпам выполнения плана первое место у Могилевской области, где заготовили сена на 109,9 процента к плану. Сенажа в Беларуси заготовлено 11 364,1 тыс. тонн (84,1% к плану).