В Беларуси намолочено более 1,5 миллиона тонн зерна

Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) убрано 454,7 тыс. га – это 21,2% к уборочной площади. Кстати, показатель намного больше, чем в прошлом году: тогда на 25 июля убрали 278,5 тыс. га зерновых и зернобобовых. В лидерах 2021-го – Брестская область, где данный показатель установился на уровне 118,6 тыс. га.Овса убрано 6,61 тыс. га (4,30% к плану), озимой сурепицы на зерно – 16 тыс. га (94,7% к уборочной площади), озимого рапса на зерно – 258,5 тыс. га (75,6% к уборочной площади). Также убрано 27,7 тыс. га озимого ячменя, что составляет 98,1% к уборочной площади.Сена в Беларуси заготовили 741,6 тыс. тонн (66,4% к плану). Лидирует по этому показателю в республике Гомельская область. В регионе заготовили 180,8 тыс. тонн сена. При этом по темпам выполнения плана первое место у Могилевской области, где заготовили сена на 105,3 процента к плану.Сенажа в стране заготовлено 11232,7 тыс. тонн (83,2% к плану).