В Беларуси началась жатва

В республике, по данным Минсельхозпрода, на 7 июля убрано 1,47 тысячи га озимого ячменя (это 5,2% к уборочной площади). Сельхозработы идут в Брестской, Гомельской и Минской областях – озимый ячмень в них уже убрали на 0,73 га, 0,06 га и 0,67 га соответственно. Лидером по показателю убранного озимого ячменя в процентах к уборочной площади является Брестская область – 11,1%.На 7 июля в Беларуси намолочено 6,83 тысячи тонн зерна. Урожайность составляет 46,5 ц/га. Показатели по областям следующие: 3,64 тысячи тонн зерна намолочено в Брестской области; 0,21 тысячи тонн – в Гомельской и 2,98 тысячи тонн – в Минской. То есть, как и в случае с уборочными работами, лидирует Брестская область. Кстати, урожайность в регионе установилась на уровне 49,5 ц/га.