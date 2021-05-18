Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», – рассказали подробности в ведомстве.
После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач. Проверка завершится контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
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