Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь планируется направить около 10 000 человек. Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период собираются направить около 200 человек. В первый день отправки в войска новоиспеченные военнослужащие пополнят ряды Сил специальных операций, 72 ОУЦ и Минской военной комендатуры.
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– В соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии весной текущего года подлежит около 42 тысяч молодых людей.
В настоящее время проводится медицинское освидетельствование призывников. Районными (городскими) призывными комиссиями в отношении граждан уже принято более 26 тысяч решений, – отметили в пресс-службе Министерства обороны. Предоставлено более 16 тысяч отсрочек, большую часть из которых – более 86% – составляют отсрочки для продолжения образования.
В весенний призыв в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 55 также на службу могут быть призваны и студенты учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля. Ребята могут быть зачислены на службу в резерве только по желанию и на время каникул.
Отправка нового пополнения в войска продлится по 31 мая. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию. Присягу вновь прибывшее пополнение в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил примет 12 июня.
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В Беларуси началась отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу
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