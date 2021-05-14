В Беларуси началась отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу

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В настоящее время проводится медицинское освидетельствование призывников. Районными (городскими) призывными комиссиями в отношении граждан уже принято более 26 тысяч решений, – отметили в пресс-службе Министерства обороны. Предоставлено более 16 тысяч отсрочек, большую часть из которых – более 86% – составляют отсрочки для продолжения образования.В весенний призыв в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 55 также на службу могут быть призваны и студенты учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля. Ребята могут быть зачислены на службу в резерве только по желанию и на время каникул.Отправка нового пополнения в войска продлится по 31 мая. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию. Присягу вновь прибывшее пополнение в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил примет 12 июня.