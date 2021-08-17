В Беларуси на 18 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни. Днем без существенных осадков, лишь по восточным районам местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление до 15–20 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 15 градусов со знаком плюс, по юго-востоку –до +17 °С, максимальная температура днем достигнет 18–24 градусов тепла.В четверг,, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем по северо-западной половине порывы до 14 м/с. Температурный фон ночью будет колебаться от 7 до 13 градусов, максимальная температура днем –+18...+25 °С.В пятницу,, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по северо-западной половине страны, возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+15 °С, днем воздух прогреется до +25 °С, по юго-востоку –до +27 °С.