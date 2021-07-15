В Беларуси на 16 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 16–22 выше нуля, максимальная днем 29–34 °С, в отдельных районах 35–36 со знаком плюс.В субботу,, также ожидается переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров 17–22 градусов тепла, максимальная днем составит 27–34 со знаком плюс.В воскресенье,, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем сильные дожди, возможен град. Ветер северо-восточный, днем с переходом на западный 5–10 м/с, днем местами при грозах порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью достигнет 17–22 градусов выше нуля, максимальная днем – 26–32°С, по юго-востоку до 34 градусов тепла.