В Беларуси на 1 июля зарегистрировано на 20,7% меньше безработных, чем год назад

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В ведомстве пояснили, что безработный - трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите гор- или райисполкома. При этом он ищет подходящую работу и готов приступить к ней.Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2021 года составил 0,2% - по сравнению с 1 июля 2020-го он не изменился. При этом данный показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, Гомельской - 0,2%, в Минске и столичном регионе - 0,1%.В Минтруда и соцзащиты отметили, что наниматели предлагают 91,5 тысяч свободных рабочих мест - на 22,9% больше, чем на ту же дату годом ранее. Спрос на сотрудников по рабочим профессиям традиционно самый высокий - 64,9% от общего числа вакансий.При этом в Минске на одного безработного приходится почти 30 вакансий, в столичном регионе - 19, Гомельском - 13, Гродненском - 10, Могилевском - 8, Брестском и Витебском - по 7 вакансий., - добавили в пресс-службе ведомства.