Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Беларуси может появиться собственное производство по переработке овечьего молока в сыры

В Беларуси может появиться собственное производство по переработке овечьего молока в сыры

Собственное производство по переработке овечьего молока в сыры может появиться в фермерском хозяйстве на базе В Беларуси может появиться собственное производство по переработке овечьего молока в сырыкомбикормового завода. Об этом рассказал начальник управления по племенному делу Главного управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Ирина Янель:


– Молочное овцеводство – эксклюзивное для Беларуси. Только один человек – Игорь Маркаров создал хорошую ферму на базе Лошницкого комбикормового завода в Борисовском районе. Уже 5 лет разводит племенных овец французской породы лакон (в Беларуси lacaune называют лакаюне), даже наладил самодельную линию доения. Технологические инструкции по овечьему молоку разработаны, мы поднимали этот вопрос еще в 2016 году, когда у Маркарова было около 20 голов. Сейчас на его ферме более 300 голов, если считать со всем шлейфом – овцематками, баранчиками и молодняком. Плюс собственное воспроизводство. Скоро собираемся аттестовать Игоря Феликсовича как субъекта племенного животноводства. Особенно отмечу: он вкладывает в дело только личные средства, ничего и никогда не просил у государства. Лично мое мнение: таких овцеводов, как он и Василий Новик из Кобринского района, у которого большая овцеферма, нужно поддерживать. Такие люди заинтересованы в том, что делают. Об оказании ему помощи с инвестиционным проектом уже шла речь у нашего министра. Первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович пообещал рассмотреть вопрос и посодействовать. Сейчас Маркаров планирует создать собственный цех по переработке молока, и я уверена, что он этого добьется.

Начальник овцеводческого производства экспериментальной животноводческой фермы в Лошнице Алексей Волковец считает, что поголовье у них пока небольшое для того, чтобы они могли сотрудничать с крупными предприятиями переработки, всего 300 овец. При этом от других молочных пород lacaune отличается лучшим качеством молока и более высокими показателями. Благодаря своей гипоаллергенности оно легко усваивается. Еще важная особенность породы – процесс доения можно механизировать, и она умеет приспосабливаться к нашим климатическим условиям. Коэффициент рождения высокий, 100 овцематок могут принести 130 ягнят. 


Тушки фермерское хозяйство уже сдает на Оршанский мясоконсервный комбинат для производства диетического детского питания. И шерсти со своей кучерявой отары с весны настригли 300 килограммов, хотя на уровень мериносов порода и не претендует. Но шерсть считается полутонкорунной и хорошего качества. Порода золотая в денежном эквиваленте, в Европе племенная овца стоит тысячу евро, баран – две. Если животных перевозить в Беларусь, потребуются немалые дополнительные расходы. Поэтому на ФХ разводят собственных племенных самцов. Это к тому, что при грамотном подходе можно многого достичь, было бы желание. Но все же главная цель руководства ФХ – производство сыров.

Фото предоставлены начальником овцеводческого производства экспериментальной животноводческой фермы в Лошнице Алексеем Волковцом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Столичные правоохранители задержали наркосбытчиков
Срочника, устроившего стрельбу под Воронежем, задержали
Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации
Еженедельно соцработники и волонтеры выполняют около 570 заявок на доставку продуктов и лекарств
Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище
Беларусь и китайская провинция Ганьсу заинтересованы в развитии межрегиональных проектов
На Международном форуме по торговле и логистике в Шанхае обсудили оптимизацию перевозок Китай – Европа
Рейсы из Минска в Пекин и обратно приостановлены на неделю с 9 ноября
По меньшей мере 27 человек погибли из-за наводнений в Мексике
Назначение глав райисполкомов, уменьшение контроля над экономикой, объединение школьного и вступительного экзаменов – Гомельщина поднимает актуальные вопросы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не боги
Правительство готовит стимулирующие меры для развития внутреннего туризма на фоне пандемии
В Ивацевичском районе в хозпостройке произошел взрыв
В Минске девушка перебегала дорогу и попала под машину
В Мядельском районе сегодня открыли новую современную сельскую школу
Скоростные электропоезда могут пустить между Москвой и Минском после снятия коронавирусных ограничений
На Гомельщине с сегодняшнего дня обязателен масочный режим
Осеннее зарыбление стартовало в регионах республики
В Орше мужчина украл норковую шубу стоимостью 3600 рублей
Биржа: 9 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Транспортная инспекция начала проверку такси
мнение
Вадим ГИГИН
7 ноября. Великая технологическая
В Брагинском районе нетрезвый мотоциклист спровоцировал ДТП и пострадал
В России мужчина украл и съел чужую собаку для лечения туберкулеза
В Беларуси выздоровели и выписаны 91 353 пациента с COVID-19
В Рогачевском районе нашли тело мужчины, который пропал вместе с лошадью и повозкой
Петришенко: предпосылок для дистанционки в школах нет, удаленно учится не более 10 процентов студентов
На доплаты медикам на фоне COVID-19 направлено более 350 миллионов рублей
Зачем нужна кнопка Shift lock рядом с коробкой передач
СК России возбудил уголовное дело после убийства трех военнослужащих под Воронежем
В Гродно мотоциклист пытался объехать ребенка и пострадал
В Минске фиксируются случаи повторного заражения COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
Ученые объяснили резкое исчезновение гриппа
Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки
Помогают ли уснуть мобильные приложения
В Полоцке в ливневом колодце нашли тело ребенка
Завтра возможны сбои в работе сайта и мобильного приложения БЖД
Фотофакт. Праздник урожая в Юго-Западном Китае
В Черногории вступили в силу новые эпидемиологические меры
Соболенко и Азаренко сохранили свои места в мировом рейтинге
Украинец пытался ввезти амфетамин в чехле смартфона
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
В Бобруйском районе горожанин избил знакомого из-за двух кустов марихуаны
В Волковысском районе пропал 17-летний парень
В чем опасность некачественных машинок, кукол и прочих детских забав
Авторы
СКАНИРУЙТЕ