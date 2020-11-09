В Беларуси может появиться собственное производство по переработке овечьего молока в сыры

Собственное производство по переработке овечьего молока в сыры может появиться в фермерском хозяйстве на базе В Беларуси может появиться собственное производство по переработке овечьего молока в сырыкомбикормового завода. Об этом рассказал начальник управления по племенному делу Главного управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Ирина Янель:
– Молочное овцеводство – эксклюзивное для Беларуси. Только один человек – Игорь Маркаров создал хорошую ферму на базе Лошницкого комбикормового завода в Борисовском районе. Уже 5 лет разводит племенных овец французской породы лакон (в Беларуси lacaune называют лакаюне), даже наладил самодельную линию доения. Технологические инструкции по овечьему молоку разработаны, мы поднимали этот вопрос еще в 2016 году, когда у Маркарова было около 20 голов. Сейчас на его ферме более 300 голов, если считать со всем шлейфом – овцематками, баранчиками и молодняком. Плюс собственное воспроизводство. Скоро собираемся аттестовать Игоря Феликсовича как субъекта племенного животноводства. Особенно отмечу: он вкладывает в дело только личные средства, ничего и никогда не просил у государства. Лично мое мнение: таких овцеводов, как он и Василий Новик из Кобринского района, у которого большая овцеферма, нужно поддерживать. Такие люди заинтересованы в том, что делают. Об оказании ему помощи с инвестиционным проектом уже шла речь у нашего министра. Первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович пообещал рассмотреть вопрос и посодействовать. Сейчас Маркаров планирует создать собственный цех по переработке молока, и я уверена, что он этого добьется.
Начальник овцеводческого производства экспериментальной животноводческой фермы в Лошнице Алексей Волковец считает, что поголовье у них пока небольшое для того, чтобы они могли сотрудничать с крупными предприятиями переработки, всего 300 овец. При этом от других молочных пород lacaune отличается лучшим качеством молока и более высокими показателями. Благодаря своей гипоаллергенности оно легко усваивается. Еще важная особенность породы – процесс доения можно механизировать, и она умеет приспосабливаться к нашим климатическим условиям. Коэффициент рождения высокий, 100 овцематок могут принести 130 ягнят.
Тушки фермерское хозяйство уже сдает на Оршанский мясоконсервный комбинат для производства диетического детского питания. И шерсти со своей кучерявой отары с весны настригли 300 килограммов, хотя на уровень мериносов порода и не претендует. Но шерсть считается полутонкорунной и хорошего качества. Порода золотая в денежном эквиваленте, в Европе племенная овца стоит тысячу евро, баран – две. Если животных перевозить в Беларусь, потребуются немалые дополнительные расходы. Поэтому на ФХ разводят собственных племенных самцов. Это к тому, что при грамотном подходе можно многого достичь, было бы желание. Но все же главная цель руководства ФХ – производство сыров.
Фото предоставлены начальником овцеводческого производства экспериментальной животноводческой фермы в Лошнице Алексеем Волковцом
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В Беларуси может появиться собственное производство по переработке овечьего молока в сыры
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