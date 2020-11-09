В Беларуси может появиться собственное производство по переработке овечьего молока в сыры

считает, что поголовье у них пока небольшое для того, чтобы они могли сотрудничать с крупными предприятиями переработки, всего 300 овец. При этом от других молочных пород lacaune отличается лучшим качеством молока и более высокими показателями. Благодаря своей гипоаллергенности оно легко усваивается. Еще важная особенность породы – процесс доения можно механизировать, и она умеет приспосабливаться к нашим климатическим условиям. Коэффициент рождения высокий, 100 овцематок могут принести 130 ягнят.Тушки фермерское хозяйство уже сдает на Оршанский мясоконсервный комбинат для производства диетического детского питания. И шерсти со своей кучерявой отары с весны настригли 300 килограммов, хотя на уровень мериносов порода и не претендует. Но шерсть считается полутонкорунной и хорошего качества. Порода золотая в денежном эквиваленте, в Европе племенная овца стоит тысячу евро, баран – две. Если животных перевозить в Беларусь, потребуются немалые дополнительные расходы. Поэтому на ФХ разводят собственных племенных самцов. Это к тому, что при грамотном подходе можно многого достичь, было бы желание. Но все же главная цель руководства ФХ – производство сыров.Фото предоставлены начальником овцеводческого производства экспериментальной животноводческой фермы в Лошнице Алексеем Волковцом