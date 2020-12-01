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В Беларуси количество потребляемой электромобилями энергии за год увеличилось в четыре раза

Количество потребляемой электромобилями энергии в Беларуси за год увеличилось в четыре раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".


"Электромобили – одна из немногих отраслей, которые в 2020 году продемонстрировали прирост как в Беларуси, так и в мире в целом. По оценкам сети ЭЗС Malanka, количество электрокаров в стране уже превысило 1,6 тыс., а потребление энергии увеличилось в 4 раза и достигло 6,4 млн кВт/ч. Учитывая общемировые тенденции к переходу на экологичные виды транспорта и при условии принятия новых мер стимулирования в Беларуси, эксперты прогнозируют, что к 2030 году по дорогам страны в оптимистичном сценарии может колесить свыше 565 тыс. электромобилей и потреблять около 2,3 млрд кВт/ч, что составит 12,5% всей мощности БелАЭС", – рассказали в пресс-службе.

Еще в июне количество электромобилей в Беларуси оценивалось в 400 штук, но после отмены НДС и таможенной пошлины машины с зелеными номерами стали встречаться на улицах городов все чаще. Национальный оператор по развитию в Беларуси сети электрозаправочных станций ПО "Белоруснефть", которому принадлежит бренд Malanka, прогнозирует дальнейший значительный рост электротранспорта. К концу 2021 года, основываясь на данных Bloomberg NEF и Международного энергетического агентства, эксперты ожидают, что в Беларуси будет 5 тыс. электрокаров, в 2022-м по базовому сценарию – 25,8 тыс., в 2023-м – 54 тыс., в 2024-м – 82,8 тыс. и в 2025-м – 112,2 тыс. Однако существует и более агрессивный сценарий, по которому количество электромобилей к 2025 году составит более 230 тыс.

Например, Украина в результате применения ряда аналогичных стимулирующих мер (отмены таможенных пошлин, НДС и других обязательных платежей) добилась роста парка электромобилей и плагин-гибридов до более чем 40 тыс., причем в 2016 году там было зарегистрировано всего около 4,46 тыс. "Нужно также учесть, что модельный ряд и цены на электрокары сейчас значительно шагнули в позитивную сторону по сравнению с 2016-м. К примеру, Dacia Spring будет самым дешевым электромобилем в Европе. Цена на электромобиль в Венгрии с учетом субсидий составит около $12 890", – добавили в пресс-службе.

В соответствии с прогнозами заранее выстраивается и сеть заправочных станций: только за этот год количество ЭЗС увеличилось в 2 раза – с 200 до 400. В ближайшие годы появятся супербыстрые зарядки, способные за несколько минут зарядить современные электромобили.

Помимо легковых авто, в Беларуси планируют внедрять электробусы: в ближайшие годы они будут более активно появляться в городах. Предполагается развивать и грузовой электрический транспорт. В сентябре МАЗ представил свой первый электрический грузовик, способный на одной зарядке проезжать около 100 км.

Во время Форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020 обсуждались дополнительные меры по стимулированию развития электротранспорта. Например, выдавать льготные кредиты на покупку электромобилей, предоставить льготное налогообложение компаниям, которые пересадили своих водителей на электрокары, что особенно актуально для служб такси, доставки, каршеринга; разрешить авто с зелеными номерами двигаться по полосе для общественного транспорта, а электрическим грузовикам дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами. Если все необходимое будет сделано, то к 2030 году доля электротранспорта в национальном автомобильном парке может составить около 14%, или 565 тыс. электромобилей, которые потребляют минимум 2,3 млрд кВт/ч.

"Два года назад мировые эксперты говорили, что к 2030-му каждый четвертый проданный автомобиль будет на электротяге. Сегодня они сходятся во мнении, что это будет каждый второй проданный автомобиль, и такое изменение прогноза неудивительно. К примеру, в Норвегии в 2020-м доля продаж "чистых" электромобилей уже превысила 60% от общих продаж автомобилей в стране, а в европейских странах в целом продажи электрифицированных автомобилей впервые превысили продажи авто с дизельными двигателями", – отметил заместитель генерального директора "Белоруснефти" Андрей Котик.

Он обратил внимание, что крупнейшие мировые автоконцерны уже заявили о намерении сосредоточиться на выпуске только EV-автомобилей. К 2022-му BMW на всех своих заводах в Германии будет производить полностью электрические автомобили, Honda к концу этого же года прекратит производство дизельных силовых агрегатов в Европе. Volkswagen Group потратит около 73 млрд евро на электрификацию, гибридные силовые агрегаты и цифровые технологии в течение следующих 5 лет. К 2025-му Nissan начнет продавать в Китае только электрические и гибридные автомобили.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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