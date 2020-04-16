В Беларуси к 75-летию Великой Победы подготовлен законопроект об амнистии

Его основные положения и подходы обсуждают сегодня на совещании у Президента. Проект закона об амнистии к 75-летию Великой Победы по поручению Главы государства подготовил Верховный Суд.





— Это не новинка. В преддверии значимых дат в истории нашего Отечества мы часто прибегали к такой форме гуманизма. Это действительно соответствующий акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным в канун 75-летней годовщины Великой Победы, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В данном документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год. Не освободить, а сократить срок.

В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался у собравшихся, будет ли такое решение правильным и не поставит ли оно под сомнение всю работу, которая проводится судами и иными правоохранительными органами:

— Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно.





Что касается осужденных за коррупцию, Президент поручил подготовить для него отдельный список по этим лицам как приложение к указу:

— А то мы повыпускаем сейчас друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще сокращать им срок.

Фото: БЕЛТА