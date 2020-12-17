В Беларуси к 2025 году можно будет подтверждать квалификацию без получения профессии

В стране до 2025 года улучшат национальную систему квалификации – со временем можно будет подтверждать отдельные компетенции, полученные неформально. Об этом заявил во время круглого стола в издательском доме "Беларусь сегодня" первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.
Не всегда получается удерживать баланс между запросами бизнеса к квалификации работника и знаниями и умениями, приобретенными человеком во время получения формального образования. Чтобы дисбаланса не было, Минтруда и соцзащиты совместно с Минобразования и другими госорганами вносят изменения в национальную систему квалификации. Цель – выстроить такую систему, которая будет давать компетенции, нужные бизнесу и сейчас, и в будущем.
– У нас принята стратегия совершенствования национальной системы квалификации до 2025 года, многое уже реализовано. Созданы секторальные советы квалификаций при госорганах, разрабатываются профессиональные стандарты, которые заменят имеющиеся тарифно-квалификационные характеристики. К 2025 году мы хотим добиться подтверждения компетенций, полученных неформальным способом, – уточнил специалист.
Речь о возможностях самостоятельного приобретения компетенций, таких как клеить обои или штукатурить, класть кирпичи, без получения полноценной профессии рабочего.
– Сегодня согласно действующему законодательству без диплома или сертификата об обучении, подтверждающего право на выполнение данной работы, к труду рабочего не допустят. В планах – создание независимой системы оценки, в том числе центров подтверждения квалификации, которые по итогам экзаменов выдадут соответствующие сертификаты, – добавил он.
Такой документ будет допускать к выполнению работы по соответствующей профессии рабочего. В том числе частичной работы – при получении сертификата только на частичную квалификацию. Андрей Лобович объяснил это с помощью примера: если работодателю нужен специалист, умеющий делать только суши, совсем необязательно будет нанимать повара.
– Это, по нашим прогнозам, будет весьма прогрессивная и полезная вещь. Нынешняя пятилетка станет ключевым периодом для реализации всех наших задумок, – подвел итог Андрей Лобович.
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В Беларуси к 2025 году можно будет подтверждать квалификацию без получения профессии
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