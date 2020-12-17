В Беларуси к 2025 году можно будет подтверждать квалификацию без получения профессии

Не всегда получается удерживать баланс между запросами бизнеса к квалификации работника и знаниями и умениями, приобретенными человеком во время получения формального образования. Чтобы дисбаланса не было, Минтруда и соцзащиты совместно с Минобразования и другими госорганами вносят изменения в национальную систему квалификации. Цель – выстроить такую систему, которая будет давать компетенции, нужные бизнесу и сейчас, и в будущем.– уточнил специалист.Речь о возможностях самостоятельного приобретения компетенций, таких как клеить обои или штукатурить, класть кирпичи, без получения полноценной профессии рабочего.– добавил он.Такой документ будет допускать к выполнению работы по соответствующей профессии рабочего. В том числе частичной работы – при получении сертификата только на частичную квалификацию. Андрей Лобович объяснил это с помощью примера: если работодателю нужен специалист, умеющий делать только суши, совсем необязательно будет нанимать повара.– подвел итог Андрей Лобович.