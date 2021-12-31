В Беларуси из-за тумана повышена вероятность ДТП

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Предупреждая об опасности, МЧС выделило следующие факторы: снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения аварий на дороге, повышается риск травматизма населения.По информации Белгидромета, последний день года будет облачным, временами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. На большей части территории будет туманно. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный, 4–9 м/с. Температура воздуха +1... +7 °С, по востоку 0... -2 °С.Завтра и послезавтра температура воздуха от -11 °С ночью до +8 °С днем, на большей части территории республики кратковременные осадки (снег, мокрый снег, снег с дождем). В некоторых районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Днем 1 января местами возможно усиление ветра порывами до 15–20 м/с.Отмечается, что возможен рост числа ДТП и инцидентов в системах жизнеобеспечения и энергетики.