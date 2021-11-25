В Беларуси число юрлиц и ИП за 9 месяцев увеличилось до 375 тысяч

Такую цифру назвал заместитель министра экономики Беларуси Сергей Митянский во время 19-го заседания в онлайн-формате Консультативного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ. Подробности приводит пресс-служба ведомства.
В мероприятии приняли участие представители семи стран – членов Содружества. Среди обсуждаемых вопросов были сотрудничество в экономической сфере, нюансы дальнейшего взаимодействия, текущее состояние МСП, а также перспективные направления поддержки данного сектора экономики. Участники обменялись предложениями по минимизации негативных последствий пандемии коронавируса для экономик государств – членов СНГ и одобрили план работы консультативного совета на 2022–2023 годы.
«За 9 месяцев количество действующих юрлиц и ИП выросло, достигнув отметки в 375 тысяч. Как результат, увеличились их платежи в бюджет: по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – в 1,2 раза», – привел статистику Сергей Митянский.
Он добавил, что за январь – сентябрь поставки товаров за рубеж субъектами МСП увеличились в 1,4 раза, их удельный вес в общем объеме экспорта составил почти 42%. «В топ-10 основных торговых партнеров из числа стран СНГ вошли Россия и Казахстан. Положительный тренд наблюдается и в услугах: рост экспорта – в 1,2 раза, а доли МСП в общем объеме – до 50%», – отметил замминистра экономики.
Фото: Минэкономики