В Беларуси будет усовершенствован порядок финансирования проведения капитального ремонта жилья. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак.
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– Что касается капитальных ремонтов, то более 30 процентов жалоб от населения связаны именно с ними. В свое время вносились определенные изменения в документы, регулирующие капитальный ремонт. Но сегодня видим, что и эти подходы должны быть пересмотрены. И такая работа ведется. Планируем в первом полугодии урегулировать все актуальные вопросы. Речь идет в первую очередь о совершенствовании порядка финансирования проведения капитального ремонта жилья. Сегодня действует постановление от 2016 года № 234. И в него будут внесены изменения.
Также Анатолий Сивак сообщил, что планируется разработка отдельного технического нормативно-правового акта, который бы регламентировал технические вопросы проведения капитального ремонта.
– Сейчас при подготовке техзадания многое отдается на решение эксплуатирующей организации и зависит от наличия средств. Сама идея капитального ремонта заключается в необходимости восстановления соответствующих технических характеристик объектов. И здесь мы видим необходимость наличия соответствующего документа, которым будет руководствоваться проектная организация и в последующем экспертиза при анализе проектно-сметной документации. Такой документ появится во втором полугодии.
Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
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В Беларуси будет усовершенствован порядок финансирования проведения капитального ремонта жилья
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