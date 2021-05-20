В Беларуси будет усовершенствован порядок финансирования проведения капитального ремонта жилья

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Также Анатолий Сивак сообщил, что планируется разработка отдельного технического нормативно-правового акта, который бы регламентировал технические вопросы проведения капитального ремонта.Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.