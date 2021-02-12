В Беларуси будет принят национальный инфраструктурный план

За предстоящие пять лет предстоит реализовать около тысячи объектов с объемом финансирования свыше 28 млрд рублей. Это основа для развития регионов, заявил глава Правительства.Из этого количества минимум 3,7 млрд рублей будет выделено на социальные объекты – больницы, школы, детские сады, культурно-оздоровительные учреждения. Предусмотрено и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, без чего невозможно реализовать инвестиционные проекты в промышленности и АПК, других секторах.Роман Головченко привел такие цифры: 50 км республиканских дорог, 7 тысяч местных, дорожные обходы городов, мосты и путепроводы – всего 175 объектов. Плюс к этому 233 проекта в энергетике, ЖКХ, в сфере обращения с отходами стоимостью 13 млрд рублей.