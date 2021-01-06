Генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле Алексей Швед встретился с председателем Турецко-белорусского совета при Комитете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), главой группы компаний "Сойджан Ширкетлер Грубу" Йылмазом Сойджаном. Об этом сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле.
В ходе встречи произошел обмен мнениями о состоянии торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Турцией. Стороны наметили направления дальнейшего взаимодействия, в частности на ближайший год.
В контексте предстоящего в январе визита делегации Комитета по внешнеэкономическим связям Турции в Беларусь рассмотрены дополнительные инициативы по его наполнению, а также согласованы организационные вопросы.
Фото: БЕЛТА
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В Беларусь прибудет делегация турецкого Комитета по внешнеэкономическим связям
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