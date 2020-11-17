В Барановичах сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели супружеской пары.
Днем 16 ноября в милицию обратился мужчина, который сообщил о том, что нашел своих родителей мертвыми. По предварительной информации, смерть может иметь насильственный характер.
– 63-летний мужчина и 66-летняя женщина были обнаружены в собственном доме. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух лиц) УК РБ. Итоговая правовая оценка происшествию будет дана по результатам расследования, – сообщил официальный представитель СК Александр Иванов.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые предметы и объекты, которые могут иметь отношение к делу.
Допрашиваются родственники погибших и соседи, устанавливаются иные обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти эксперты ГКСЭ проводят судебно-медицинские экспертизы.
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В Барановичах сын обнаружил в доме мертвых родителей
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ