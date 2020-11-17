В Барановичах сын обнаружил в доме мертвых родителей

Днем 16 ноября в милицию обратился мужчина, который сообщил о том, что нашел своих родителей мертвыми. По предварительной информации, смерть может иметь насильственный характер., – сообщилСледователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые предметы и объекты, которые могут иметь отношение к делу.Допрашиваются родственники погибших и соседи, устанавливаются иные обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти эксперты ГКСЭ проводят судебно-медицинские экспертизы.