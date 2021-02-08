Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 32-летней женщины за нападение на контролеров в автобусе, сообщает БЕЛТА.
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал, что это произошло в одном из городских рейсовых автобусов, когда контролеры проверяли оплату проезда. Одна из пассажирок стала вести себя неадекватно. Она начала толкать других людей, одну женщину укусила за ладонь, второй испортила прическу и потаскала за волосы. В это время она задела контролера – пострадавшая ударилась головой о металлический поручень.
Выяснилось, что горожанка была пьяна: в выдыхаемом ей воздухе было более 1 промилле.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. К подозреваемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Фото: БЕЛТА
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В Барановичах пьяная пассажирка напала на контролеров
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