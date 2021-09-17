В Барановичах открылся первый в Беларуси Музей народного единства

Музей народного единства был торжественно открыт сегодня на базе СШ № 1 г. Барановичи имени Сергея Грицевца.





Это учреждение образования было сдано в эксплуатацию нынешним летом, а 1 сентября за парты здесь сели более 1700 учащихся. Перед этим, одновременно с подготовкой к новому учебному году, в школе решили создать музей народного единства. Основным разработчиком его концепции стала заместитель директора по учебной работе Татьяна Маклюк, которая за короткий срок вместе с педагогами школы смогла подготовить интереснейшую экспозицию.





– Главная цель нашего музея – воспитание гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии и исторической памяти, причем не только у подрастающего поколения, но и у взрослых, – рассказала корреспонденту «СБ» директор школы Марина Купцова. – В экспозиции рассказывается о традициях белорусского народа, подвигах и героизме наших земляков, достижениях современного белорусского государства. В итоге все это должно помочь посетителям осознать, что наша сила заключается в единстве народа.





Как отметила директор, с учетом того, что школа носит имя легендарно летчика дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, а ее открытие состоялось в Год народного единства, концепция музея объединила две основные темы: историю белорусской государственности и лётную тематику. Соответственно, подготовили две экспозиции.





Первая экспозиция, носящая название «В единстве наша сила!», рассказывает о становлении белорусской государственности с периода Полоцкого княжества и до наших дней. Экспозиция оснащена QR-кодами, а на объемных стендах представлена информация о природе и населении Беларуси, ее культурных и экономических особенностях. Гостям музея представлена возможность не только услышать, но и самому стать виртуальным путешественником по регионам республики, познакомиться с устройством органов государственной власти с помощью информационного «барабана» – интерактивного стенда на крутящейся основе. В музее также установлены четыре мобильных напольных стенда, которые рассказывают о традициях и достижениях белорусского народа. С культурным наследием и картинами белорусских художников можно познакомиться через демонстрации на световой мозаике и проекцию на голографическом вентиляторе.





Вторая экспозиция «Бессмертный подвиг «крылатых» героев» знакомит посетителей с подвигами летчиков, жизнь и судьба которых связана с Барановичами. В их числе уроженец Барановичского района, дважды Герой Советского Союза Сергей Грицевец, первый Герой Беларуси Владимир Карват, погибшие над польским городом Радом авиаторы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич, а также Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, которые в мае этого года ценой своих жизней увели падающий самолет от плотной жилой застройки на пустырь и тем самым предотвратили еще большую трагедию.

Посетители также могут посидеть в настоящем авиационном тренажере, увидеть настоящие гидрошлем и гидрокостюм летчиков.





По словам Марины Купцовой, в том, что музей удалось так быстро создать и наполнить содержательной экспозицией, большую роль сыграла серьезная поддержка со стороны органов власти, организаций и предприятий города. В числе спонсоров и партнеров Барановичский горисполком, выделивший из бюджета 10 тысяч рублей, Министерство обороны, 61-я авиабаза, городской краеведческий музей, ОАО «Савушкин продукт», ООО «Санта-Бремор» и другие.





Надо сказать, что еще до официального открытия все достоинства и глубокую содержательность экспозиции Музея народного единства оценило уже немало посетителей. Одними из первых стали управляющий делами Президента Республики Беларусь Валерий Иванов, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и внук легендарного летчика Сергея Грицевца Сергей Архангельский, которые 1 сентября принимали участие в торжественном открытии СШ № 1. После завершения линейки, посвященной началу нового учебного года, они посетили музей, где оставили записи в книге почетных гостей.

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