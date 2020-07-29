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В Барановичах открыли отремонтированный путепровод и станцию скорой помощи

В Барановичах – праздник. Для всех горожан. Сегодня здесь открылось сразу два знаковых объекта: путепровод после реставрации и станция скорой медицинской и неотложной помощи центральной поликлиники. Цена вопроса – свыше 13 миллионов рублей. И все это сделано для комфорта и удобства жителей райцентра.

Фанфары, перерезанная ленточка и аплодисменты. В такой атмосфере председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис открывал обновленный путепровод. Объект, можно сказать, стратегический. Связывает центр и восточную часть, откуда лежит путь на Ляховичи, Ганцевичи и Лунинец.



Реконструкция началась в марте прошлого года. Финансы поступали из областного и городского бюджетов. На ремонт было выделено свыше 7,5 миллиона рублей, причем стоимость проекта удалось удешевить, о чем, выступая на открытии, говорил Анатолий Лис:

– Здесь применялись новейшие технологии. Впервые в стране. Мы не убирали пролетные строения. Делали их усиление. И наши мостостроители с успехом справились с этой задачей в короткие сроки. Этот объект значительно удешевился. С 10 и более миллионов рублей в сумму около семи миллионов.

Так же руководитель региона отметил, что Барановичи включены в приоритетное развитие 11 городов Беларуси. Только за прошлый и этот год в городе очень много сделано по благоустройству его уличной сети. Проложено более 31 километра нового асфальтного покрытия.

А уже спустя час красную ленту перерезали на входе в новое здание барановичской неотложки. Заведующий станцией Василий Бацкалевич отметил:

– Мы переезжали из здания в здание. Но никогда в новое, комфортное, с современным оборудованием.

Министр здравоохранения Владимир Караник поблагодарил коллег и сообщил им, что медицинская служба в Барановичском районе будет и дальше интенсивно развиваться:

– Наша концепция опорной клиники межрайонных центров предполагает дооснащение их самым современным оборудованием. Это МРТ, ангеографы, КТ. И здесь на повестку дня выходит правило золотого часа. Если пациент доставлен поздно, все эти диагностические лечебные возможности не улучшают прогноз заболевания. Своевременная доставка позволяет вернуть человека к полноценной жизни, избавить его от инвалидности. И здесь нагрузка ложится на первичное звено – в первую очередь на службу скорой помощи. Поэтому мы и дальше будем ее развивать. Это касается модернизации парка машин, дооснащение станций скорой помощи. Такие объекты не на словах, а на деле показывают, что действительно система здравоохранения была, есть и будет на контроле у руководства страны.





В строительство за три года вложено свыше 6,8 миллиона рублей. На первом уровне расположились кабинеты амбулаторного посещения пациентов, душевые, раздевалки, служебные помещения, диспетчерская. А еще – централизованное стерилизационное отделение, оснащенное современными сухожаровым и паровым стерилизаторами. Администрация находится этажом выше. Вместе с 11 комнатами отдыха персонала, столовой, конференц-залом.



К слову, персонал неотложки круглосуточно оказывает скорую медицинскую помощь взрослому и детскому населению Барановичей и района. В зоне обслуживания станции проживают более 210 тысяч человек.

Фото: БЕЛТА

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