На данный момент известно о 25 жертвах: люди погибли в результате столкновения лодки и баржи с песком на реке в центральной части Бангладеш, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.
Трагедия произошла на реке Падма недалеко от города Шибчар.
– Мы спасли пять человек и обнаружили 25 тел, – прокомментировал случившееся начальник местной полиции Мираз Хоссейн.
По данным агентства Reuters, число погибших достигло 26. Другой представитель полиции сообщил, что пожарные и местные жители продолжают спасательную операцию, так как несколько человек остаются пропавшими без вести.
Подобные аварии на воде часто случаются в Бангладеш, находящейся в дельте, где пересекаются десятки рек. Эксперты объясняют учащенные несчастные случаи плохим обслуживанием лодок, невысокими стандартами безопасности и перегруженностью судов.
5 апреля паром столкнулся с другим судном на реке Шиталакшья – погибли 26 человек.
Фото: pixabay.com
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В Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей
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