В Австрии за отказ от обязательной вакцинации против COVID-19 будут штрафовать на сумму до 7,2 тысячи евро

Как уточняет газета Presse, канцлер Австрии Александер Шелленберг ранее сообщил о введении обязательной вакцинации против COVID-19 с 1 февраля будущего года.Согласно черновому варианту законопроекта, на который ссылается газета, местные власти будут приглашать на вакцинацию граждан, не получивших прививки. Если они не явятся, их вызовут во второй раз в течение четырех недель. После повторного невыполнения требования им грозит административный штраф в размере до 3,6 тысячи евро или четыре недели лишения свободы.Денежное взыскание в размере 7,2 тысячи евро будет наложено на граждан, которые дважды получили штраф за отказ от прививки, а также на тех, чьи действия привели к "серьезной опасности для жизни или здоровья человека".В рабочем документе отмечается, что обязательная вакцинация коснется всех проживающих в Австрии. Исключения предусмотрены для тех, у кого прививка связана с риском для здоровья, для беременных женщин и для несовершеннолетних младше 12 лет.По данным газеты, итоговая версия законопроекта будет представлена после 6 декабря.В середине ноября правительство страны объявило локдаун для невакцинированных граждан, а с 22 ноября он стал общенациональным.