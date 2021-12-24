В Австрии из-за бенгальского огня сгорели два дома

Одиннадцатилетний ребенок зажег бенгальский огонь в честь Рождества в австрийском населенном пункте Фельдкирх, чем спровоцировал пожар, который уничтожил два дома, передает РИА Новости.
Согласно информации австрийской газеты Kronen Zeitung, происшествие случилось вечером 24 декабря. Сначала огонь охватил рождественскую елку, а после и весь дом, затем пожар перекинулся на соседнее здание. На место инцидента прибыли 17 пожарных машин и 140 пожарных.
Никто из жителей не пострадал, пожар удалось ликвидировать, однако оба дома полностью уничтожены.
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