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  2. В Австрии из-за бенгальского огня сгорели два дома

В Австрии из-за бенгальского огня сгорели два дома

Одиннадцатилетний ребенок зажег бенгальский огонь в честь Рождества в австрийском населенном пункте Фельдкирх, чем спровоцировал пожар, который уничтожил два дома, передает РИА Новости.


Согласно информации австрийской газеты Kronen Zeitung, происшествие случилось вечером 24 декабря. Сначала огонь охватил рождественскую елку, а после и весь дом, затем пожар перекинулся на соседнее здание. На место инцидента прибыли 17 пожарных машин и 140 пожарных.

Никто из жителей не пострадал, пожар удалось ликвидировать, однако оба дома полностью уничтожены.

Фото: pixabay.com
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