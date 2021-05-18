У побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс на серфера напала акула: мужчина скончался. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте службы скорой помощи штата в Twitter, сообщает РИА Новости.
Иллюстративное фото
Согласно заявлению службы, медработники отреагировали на сообщение, что акула укусила мужчину около пляжа Танкарри-Бич.
– Несмотря на все усилия медиков и прохожих на месте происшествия, мужчину не удалось реанимировать, – сказано в заявлении.
По информации местной полиции, мужчина подвергся нападению во время занятий серфингом.
Фото: pixabay.com
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В Австралии серфер погиб после нападения акулы
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