В одной из начальных школ ученики и учителя пострадали от удара молнии. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел в австралийском городе Гладстон штата Квинсленд. По предварительной информации, на момент происшествия 13 учеников и два учителя находились в открытом бассейне на уроке физкультуры.
В результате удара дети в возрасте от 10 до 12 лет и двое взрослых были доставлены в больницу с легкими травмами, полученными от удара электрическим током. На данный момент все пациенты находятся в стабильном состоянии.
Сообщается, что накануне синоптики предупреждали о возможных сильных грозах в разных городах Австралии.
Фото: pixabay.com
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В Австралии от удара молнии пострадали 13 учеников и два учителя
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