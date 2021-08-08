В августе 2020-го никто из силовиков не отказался выполнять поставленную задачу

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уверена:Никто из сотрудников силовых структур в те августовские дни не отказался выполнять поставленную задачу:вспоминает. –Несмотря на массовую травлю сотрудников милиции и угрозы их семьям, силовики выстояли. Острая ситуация и нападки только сильнее сплотили бойцов, считаетСолидарен с коллегами и