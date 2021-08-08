В августе 2020-го никто из силовиков не отказался выполнять поставленную задачу

На телеканале СТВ – заключительная, 5-я серия документального проекта «2020». События августа прошлого года вспоминают непосредственные участники.
Видео: СТВ
Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь уверена:
- Деятельность силовиков показала, что никакого переворота у нас не будет, что мы останемся той Беларусью, которая и была. Ну, естественно, исправив все свои ошибки.
Никто из сотрудников силовых структур в те августовские дни не отказался выполнять поставленную задачу:
- Я видел горящие глаза, вставали сотрудники и говорили: «Никто не пройдет, порядок на улицах будет наведен», – вспоминает министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. – Корпоративный дух в милиции – он с давних времен, он очень высокий. Ну не так же просто слагались песни и слова писались.
Михаил Бизунок, начальник штаба Центрального РУВД Минска:
- Перед построением давался приказ, всегда начальник управления спрашивал, кто не может выполнять поставленную задачу. Ни один сотрудник не ушел, ни один не вышел из строя и не сказал, что «я не готов».
Михаил Чернявский, старший участковый инспектор милиции ООПП Центрального РУВД Минска:
- Большинство не сомневалось, что мы все-таки выстоим. Потому что мы видели, что в принципе у этих «протестующих» есть только лозунги, у них нет как таковой идеи.
Несмотря на массовую травлю сотрудников милиции и угрозы их семьям, силовики выстояли. Острая ситуация и нападки только сильнее сплотили бойцов, считает Евгений Кузьмицкий, милиционер роты ППСМ Барановичского ГУВД:
- Начали друг другу сопереживать, помогать, еще больше коллектив сблизился.
Анатолий Божко, командир роты ППСМ Ленинского РОВД Бреста:
- Мы и коллеги четко знали, что мы делаем и отстояли свою страну. Никто не дрогнул, кто стоял вместе с нами.
Солидарен с коллегами и начальник Жлобинского РОВД Геннадий Мельник:
- Почувствовали, чем есть дорожить нам – этим прекрасным, родным, близким. И каждый прочувствовал, что такое присяга, что такое долг.