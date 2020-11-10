В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок

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– пояснили в РУП.Представлены в основном изделия отечественных производителей (ООО "Фарма-маркет", ОАО "БПХО", ЗАО "Калинка", СП ЗАО "Милавіца", ООО "БелЭмса" и др.). Есть и продукция из-за рубежа.Стоимость масок в государственных аптеках определяется типом изделия, материалом и производителем. Цены – от 34 копеек до 1 рубля 58 копеек.