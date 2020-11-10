В РУП "Фармация" создан запас медицинских масок и гигиенических повязок для обеспечения населения через государственную аптечную сеть, сообщает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
– В подведомственных аптеках и на аптечных складах наших предприятий для реализации населению хранится около шести миллионов медицинских масок и гигиенических повязок. Этого хватит приблизительно на три месяца, исходя из данных реализации в 2020 году, – пояснили в РУП.
Представлены в основном изделия отечественных производителей (ООО "Фарма-маркет", ОАО "БПХО", ЗАО "Калинка", СП ЗАО "Милавіца", ООО "БелЭмса" и др.). Есть и продукция из-за рубежа.
Стоимость масок в государственных аптеках определяется типом изделия, материалом и производителем. Цены – от 34 копеек до 1 рубля 58 копеек.
Опубликовано:
1099
В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ