Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок

В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок

В РУП "Фармация" создан запас медицинских масок и гигиенических повязок для обеспечения населения через государственную аптечную сеть, сообщает БЕЛТА

Фото носит иллюстративный характер

– В подведомственных аптеках и на аптечных складах наших предприятий для реализации населению хранится около шести миллионов медицинских масок и гигиенических повязок. Этого хватит приблизительно на три месяца, исходя из данных реализации в 2020 году, – пояснили в РУП.

Представлены в основном изделия отечественных производителей (ООО "Фарма-маркет", ОАО "БПХО", ЗАО "Калинка", СП ЗАО "Милавіца", ООО "БелЭмса" и др.). Есть и продукция из-за рубежа. 

Стоимость масок в государственных аптеках определяется типом изделия, материалом и производителем. Цены – от 34 копеек до 1 рубля 58 копеек. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
В Великобритании более 530 человек умерли за сутки из-за коронавируса
Василевский и Эрлих не вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Софии
Орда: за последние годы профсоюзы помогли вернуть людям порядка Br22 млн незаконно удержанных денег
Эксперт предположила, почему белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму
Республиканский конкурс студенческих семей пройдет в Могилеве
Масочный режим ввели в трех районах Могилевской области
Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
На участке МКАД затруднено движение
Будущие абитуриенты на один день смогут стать курсантами Университета гражданской защиты МЧС
Активные фотозоны, сюрпризы, эскизы игрушек, разработанные вместе: как Минск наряжается к Новому году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Убежище для убеглых
Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в ЕС
Министерства и вузы уделяют большое внимание вовлечению студентов в спорт - Барауля
Поверхность спутника Юпитера заподозрили в свечении зеленым по ночам
Жена Бэкхема подняла его на смех после фото в странных сапогах
Международный конкурс "Экоидеи в жизнь" стартует в БГУ
Экспонаты из музея-заповедника "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске
В работе Instagram произошел сбой
В БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
Собственные герб и флаг появились у Гродненского района
БЖД вводит новый график движения поездов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вопросы крови и веры
Совет внутренней безопасности для противодействия терроризму могут создать в ЕС
Карпов: у экспертной группы накоплен определенный опыт по противодействию COVID-19
Минфин: бюджет на 2021 год будет с дефицитом
В Гомеле водитель, совершивший ДТП с тяжелым травмированием девочки, заключен под стражу
Рост заболеваемости коронавирусом и качество лечения пациентов обсудили на совещании в Совете Республики
Организации Минлесхоза будут активнее работать на азиатских рынках
О спортивных достижениях вузов и студентов должна знать вся педагогическая общественность - Рыженков
Родственников белорусского Деда Мороза ожидают в Беловежской пуще 12 декабря
Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области
В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократия всё
Ученые рассказали, как на урожай будущего года может повлиять теплая зима
Растительные масла и кормовые добавки обеспечили более 40% экспорта сельхозпродукции через БУТБ
После каникул за парты сели 86% минских школьников
Лукашенко и Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики
Под Новогрудком заметили новый для Беларуси вид птиц – серого жаворонка
Умер актер театра и кино Александр Лукаш
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 ноября
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Дриневского
Минтруда и соцзащиты: МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются
В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Объективное преподавание
Головченко: несмотря на распространяемую фальсификацию, экономика страны работает устойчиво
В Верхнедвинском районе горожанин обокрал магазин, а после сжег его
Два брата убили в Подмосковье коллегу и привезли труп в Беларусь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ