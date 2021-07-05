В Анапе из-за сильного течения в море погибли три человека

Двое взрослых и один ребенок утонули в море в Анапе, информирует ТАСС.
– В с. Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 г. р. и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением, – рассказал подробности трагедии источник агентства в экстренных службах региона.
Согласно информации прокуратуры Краснодарского края, по факту происшествия проводится проверка. На место трагедии выехали следователи.
Фото:pixabay.com
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