В Академии МВД 1 августа состоялось зачисление абитуриентов. После прохождения медицинского освидетельствования, будущие студенты, набравшие проходные баллы, прибыли в милицейский вуз для подписания контрактов о службе.
Фамилии всех зачисленных абитуриентов объявила секретарь приемной комиссии академии полковник милиции Елена Котенко.
Во время встречи первый заместитель начальника милицейского вуза полковник милиции Алексей Башан вел открытый диалог с родителями будущих офицеров и отвечал на все интересующие их вопросы об обучении, уставной дисциплине и будущей профессии правоохранителей.
Впереди у новобранцев ведущего милицейского вуза – «Курс молодого бойца», который начинается с 2-го августа. На учебном сборе первокурсников ожидает насыщенная программа: занятия по строевой, огневой и физической подготовке, а также получение первоначальных знаний о выбранной профессии.
Напомним, что конкурс в Академии МВД состоялся на все специальности и специализации. Наивысший проходной балл 291 составил для лиц женского пола на специальность «Правоведение» и для лиц мужского пола по специальности «Судебные криминалистические экспертизы» – 260 баллов.
Фото: amia.by
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В Академии МВД сегодня состоялось зачисление абитуриентов
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