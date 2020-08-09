В агрогородке Томашовка Брестского района за будущее страны голосуют семьями

В основной день голосования на выборах Президента Беларуси на участке № 32 в агрогородке Томашовка Брестского района царит праздничная атмосфера. Работает выездная торговля. Хорошее настроение у избирателей поддерживают артисты Приборовского народного хора имени Хлебцевича.

Многие местные жители воспользовались предоставленной законом возможностью сделать свой выбор досрочно. Таких граждан на утро воскресенья была почти половина от общего количества внесенных в списки избирателей. А в послежний день недели жители Томашовки, Комаровки, Орхово шли голосовать целыми семьями.

Евгения Голянтич сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Исполнить свой гражданский долг пришла вместе с сыновьями Тимуром и Дамиром:

– За последние десятилетия наш агрогородок преобразился до неузнаваемости. Здесь созданы все условия для комфортной жизни людей. Есть современная школа, спортивно-оздоровительный комплекс "Звездный" с бассейнами, теннисными кортами, стадион с искусственным покрытием, торговый центр, ресторан, две гостиницы, детский санаторий. Совершенно не ощущается, что Томашовка удалена от Бреста на 70 километров. Высокий уровень жизни здесь поддерживается всегда.

Муж Евгении трудится в местном ОАО "Комаровка". В основной день выборов у него рабочая смена, поэтому проголосовал досрочно. Женя, как и многие мамочки, пришла на избирательный участок вместе со своими ребятишками. Бабушки и дедушки охотно прогулялись сюда с внучатами.

Были и те, кто в голосовании участвовал впервые в жизни. Восемнадцатилетняя Александра Мельник приехала из соседней деревни Орхово. Девушка учится в Гродненском государственном колледже искусств. Нынче на каникулах. На выборы решила идти в основной день, хотя с кандидатом определилась уже давно:

– Голосую за стабильность, за счастливый, мирный, успешный завтрашний день. Уверена, что мой выбор многое значит для страны.

К полудню воскресенья в Томашовке проголосовали 1005 из внесенных в списки 1420 избирателей. Председатель участковой избирательной комиссии Иван Дульдер отметил, что явка традиционно высокая. Для перспективного прибужского агрогородка и расположенных рядом с ним деревень это характерно.