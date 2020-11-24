На газификацию населенного пункта из республиканского бюджета по госпрограмме по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС было выделено около полутора миллиона рублей. При нормативном сроке строительства восемь месяцев работы были выполнены в два раза быстрее. Голубое топливо стало доступным для ста квартир.
Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк:
– В этом году мы открыли в Могилевской области целый ряд социально значимых объектов: больницы, поликлиники, детские сады. Задача, которую ставит Президент Республики Беларусь, – дойти до каждого агрогородка, сделать жизнь для людей максимально комфортной. И природный газ такой комфорт создает.
Генеральный директор "Белтопгаза" Алексей Кушнаренко:
– Мы придаем новый импульс населенному пункту, потому что есть возможность подключать к газу социально-культурные объекты, предприятия. Принятая в 1990 году Государственная программа по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС положила начало активной газификации населенных пунктов, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях, в том числе в Могилевской области. При поддержке государства проделана колоссальная работа: с 1991 года в районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, природный газ подведен в 219 населенных пунктов – это более чем 50 тысяч жилых домов. Было проложено 4,5 тысячи километров газопроводов. Все расходы на себя берет государство, в том числе бесплатное газовое отопительное оборудование в доме.
Благодаря государственной программе по ликвидации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Могилевской области газифицировано 69 населенных пунктов – это более 15 100 индивидуальных жилых домов.
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В агрогородке Холмы Краснопольского района состоялась торжественная церемония пуска природного газа
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Фото: САЗОНОВ Андрей