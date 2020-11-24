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  2. В агрогородке Холмы Краснопольского района состоялась торжественная церемония пуска природного газа

В агрогородке Холмы Краснопольского района состоялась торжественная церемония пуска природного газа

На газификацию населенного пункта из республиканского бюджета по госпрограмме по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС было выделено около полутора миллиона рублей. При нормативном сроке строительства восемь месяцев работы были выполнены в два раза быстрее. Голубое топливо стало доступным для ста квартир. 


Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк:


– В этом году мы открыли в Могилевской области целый ряд социально значимых объектов: больницы, поликлиники, детские сады. Задача, которую ставит Президент Республики Беларусь, – дойти до каждого агрогородка, сделать жизнь для людей максимально комфортной. И природный газ такой комфорт создает. 

Генеральный директор "Белтопгаза" Алексей Кушнаренко:


– Мы придаем новый импульс населенному пункту, потому что есть возможность подключать к газу социально-культурные объекты, предприятия. Принятая в 1990 году Государственная программа по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС положила начало активной газификации населенных пунктов, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях, в том числе в Могилевской области. При поддержке государства проделана колоссальная работа: с 1991 года в районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, природный газ подведен в 219 населенных пунктов – это более чем 50 тысяч жилых домов. Было проложено 4,5 тысячи километров газопроводов. Все расходы на себя берет государство, в том числе бесплатное газовое отопительное оборудование в доме.  


Благодаря государственной программе по ликвидации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Могилевской области газифицировано 69 населенных пунктов – это более 15 100 индивидуальных жилых домов.





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Фото: САЗОНОВ Андрей
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