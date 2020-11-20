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В Африке более 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью

В Сенегале рыбаки, отправившиеся на промысел в Атлантический океан, заразились неизвестной болезнью. Об этом стало известно из сообщения газеты Sud Quotidien, пишет Lenta.ru.


Более 200 рыбаков покрылись струпьями и начали жаловаться на опухшие губы и раздражение глаз. В связи с этим власти решили ввести временный запрет на рыболовство в районе заражения около пригорода Дакара. В этой местности будут взяты пробы воды на анализ. Отмечается, что вблизи этой территории ведется добыча циркония, а на побережье есть химические производства, откуда могла произойти утечка в океан.
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