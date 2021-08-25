В Афганистане темпы вакцинации от коронавируса сократились на 80%

В середине лета, согласно данным The New York Times, правительство Афганистана получило от Китая 700 тыс. доз препарата против коронавирусной инфекции. Кроме того, как сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), по состоянию на 9 июля в исламское государство поступило 1,4 млн доз вакцины по международной программе распределения вакцин от нового заболевания COVAX.Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что на 19 августа граждане Афганистана получили 1 201 286 доз вакцин от COVID-19.За все время в стране положительный тест на коронавирусную инфекцию получили 152 660 пациентов. Инфекция унесла жизни 7083 человек.